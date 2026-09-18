Власники з "недружніх" країн: у Кремлі пояснили викрадення активів Auchan та Nestle

Одним із чинників, через які російські активи Auchan, Nestlé та інших іноземних компаній "передали під тимчасове управління", стало те, що їхні власники перебувають у європейських країнах, які Росія вважає недружніми.

Так рішення очільника Кремля Владіміра Путіна пояснив його прессекретар Дмітрій Пєсков, передає РБК.

"Йдеться про європейські компанії, про компанії з недружніх країн. І, звичайно, одним із чинників, який враховувався під час ухвалення цього рішення, було те, що це недружні країни", – каже він.

За словами Пєскова, враховувалася також участь цих країн у воєнних діях проти Росії, зокрема у "завданні ударів по об'єктах мирної економічної інфраструктури".

При цьому, з його слів, мова поки що йде саме про запровадження зовнішнього управління. Інших рішень щодо цих активів не ухвалено – їх поки що не планують продавати або передавати.

Вибір компанії АТ "Л.Е.В. Менеджмент" як тимчасового управлінця Пєсков залишив без коментарів, однак зазначив, що вона "найкращим чином відповідала необхідним параметрам".

Цю компанію очолює генерал МВС РФ Андрєй Краюшкін. На посаду його призначили 10 вересня – за тиждень до публікації указу Путіна. У штаті компанії один співробітник, а у 2025 році вона зазнала збитків на 15 тис. рублів.

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Нагадаємо:

Ввечері 17 вересня Путін підписав указ про націоналізацію російських активів компаній Auchan, Nestle та колишньої мережі Leroy Merlin.

Компанія Nestle заявила, що розглядає всі варіанти захисту своїх прав після рішення Кремля взяти під контроль російський бізнес швейцарського виробника харчових продуктів.