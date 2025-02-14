Війна завдала Україні збитків на 170 мільярдів доларів – KSE Institute

Загальна сума прямих збитків, яких зазнала інфраструктура України станом на листопад 2024 року через повномасштабне вторгнення Росії, досягла 170 млрд доларів.

Про це йдеться у звіті KSE Institute.

Найбільших руйнувань зазнав житловий сектор – його прямі збитки оцінюють у 60 млрд доларів. Внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 236 тисяч житлових будівель, зокрема 209 тисяч приватних будинків, 27 тисяч багатоквартирних будівель і 600 гуртожитків.

Втрати транспортної інфраструктури – 38,5 млрд доларів. Внаслідок бойових дій пошкоджено понад 26 тисяч км автодоріг, що коштувало країні 28,3 млрд доларів. Значних втрат зазнали й інші транспортні сектори:

залізничний – 4,3 млрд доларів,

портова інфраструктура – 0,85 млрд доларів,

авіаційна галузь – 2 млрд доларів.

Приватні авто також постраждали – знищено або пошкоджено 260 тисяч машин, збитки оцінюються у 2,2 млрд доларів.

Загальні втрати енергетичного сектору України – 14,6 млрд доларів. Ворог повністю знищив Каховську та Дніпровську ГЕС, Трипільську і Зміївську ТЕС. Значно пошкоджені й інші генеруючі потужності, високовольтні підстанції та об'єкти нафтогазової інфраструктури.

Агропромисловий комплекс втратив 10,3 млрд доларів. Знищено 130 тисяч одиниць сільгосптехніки, 4 млн тонн зерносховищ, 16 тисяч га багаторічних культур. Через бойові дії та пожежі пошкоджено 298 тисяч га лісів – це ще 4,5 млрд доларів збитків.

Збитки освітньої інфраструктури – 7,3 млрд доларів. Зруйновано або пошкоджено понад 4 тисячі навчальних закладів.

Повідомляється, що сектор охорони здоров'я втратив 4,3 млрд доларів – пошкоджено 1554 медичні об'єкти.

Збитки у сфері культури, спорту та туризму оцінюються у 4 млрд доларів. Зруйновано 3921 культурний об'єкт, 399 релігійних споруд та 343 спортивні комплекси.

Телекомунікаційна та цифрова інфраструктура втратила 1,2 млрд доларів. У деокупованих районах руйнування мереж подекуди сягали 100%.

Нагадаємо:

За 1000 днів війни в Україні екологічна шкода, завдана воєнними діями, оцінюється приблизно в 71 млрд доларів.

Станом на травень 2024 року збитки та втрати енергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії становлять 56,2 млрд дол.