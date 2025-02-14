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Війна завдала Україні збитків на 170 мільярдів доларів – KSE Institute

Олексій Артемчук — 14 лютого, 18:00
Війна завдала Україні збитків на 170 мільярдів доларів – KSE Institute
Getty Images

Загальна сума прямих збитків, яких зазнала інфраструктура України станом на листопад 2024 року через повномасштабне вторгнення Росії, досягла 170 млрд доларів.

Про це йдеться у звіті KSE Institute.

Найбільших руйнувань зазнав житловий сектор – його прямі збитки оцінюють у 60 млрд доларів. Внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 236 тисяч житлових будівель, зокрема 209 тисяч приватних будинків, 27 тисяч багатоквартирних будівель і 600 гуртожитків.

Втрати транспортної інфраструктури – 38,5 млрд доларів. Внаслідок бойових дій пошкоджено понад 26 тисяч км автодоріг, що коштувало країні 28,3 млрд доларів. Значних втрат зазнали й інші транспортні сектори:

  • залізничний – 4,3 млрд доларів,
  • портова інфраструктура – 0,85 млрд доларів,
  • авіаційна галузь – 2 млрд доларів.

Приватні авто також постраждали – знищено або пошкоджено 260 тисяч машин, збитки оцінюються у 2,2 млрд доларів.

Загальні втрати енергетичного сектору України – 14,6 млрд доларів. Ворог повністю знищив Каховську та Дніпровську ГЕС, Трипільську і Зміївську ТЕС. Значно пошкоджені й інші генеруючі потужності, високовольтні підстанції та об'єкти нафтогазової інфраструктури.

Агропромисловий комплекс втратив 10,3 млрд доларів. Знищено 130 тисяч одиниць сільгосптехніки, 4 млн тонн зерносховищ, 16 тисяч га багаторічних культур. Через бойові дії та пожежі пошкоджено 298 тисяч га лісів – це ще 4,5 млрд доларів збитків.

Збитки освітньої інфраструктури – 7,3 млрд доларів. Зруйновано або пошкоджено понад 4 тисячі навчальних закладів.

Повідомляється, що сектор охорони здоров'я втратив 4,3 млрд доларів – пошкоджено 1554 медичні об'єкти.

Збитки у сфері культури, спорту та туризму оцінюються у 4 млрд доларів. Зруйновано 3921 культурний об'єкт, 399 релігійних споруд та 343 спортивні комплекси.

Телекомунікаційна та цифрова інфраструктура втратила 1,2 млрд доларів. У деокупованих районах руйнування мереж подекуди сягали 100%.

Нагадаємо:

За 1000 днів війни в Україні екологічна шкода, завдана воєнними діями, оцінюється приблизно в 71 млрд доларів.

Станом на травень 2024 року збитки та втрати енергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії становлять 56,2 млрд дол.

Україна збитки війна

збитки

Війна завдала Україні збитків на 170 мільярдів доларів – KSE Institute
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