"Нова пошта" зупинятиме об'єкти навіть без офіційної тривоги

"Нова пошта" може призупиняти роботу окремих відділень, депо та терміналів навіть без оголошення повітряної тривоги, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну загрозу.

Про це компанія повідомила у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Під час офіційної повітряної тривоги "Нова пошта" зупинятиме всі робочі процеси на відповідних об'єктах незалежно від типу загрози, а працівники мають переходити до укриттів.

Щоб компенсувати затримки, компанія за потреби залучатиме додаткових працівників, перерозподілятиме навантаження між об'єктами та змінюватиме логістичні маршрути.

Також "Нова пошта" поетапно переходить до децентралізованої моделі фулфілменту — операції та товарні запаси розподілятимуть між різними майданчиками, щоб зменшити залежність від окремих великих об'єктів.

Конкретну географію, рівень розосередження запасів та резервні маршрути компанія не розкриває з міркувань безпеки.

Нагадаємо:

У ніч на 28 серпня російський дрон знищив сортувальне депо "Нової пошти" у Святопетрівському Білогородської громади та пошкодив розташоване поруч виробництво.