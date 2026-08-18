Без електропостачання – частина споживачів у шести областях

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про це повідомляє Міністерство енергетики, а також Укренерго.

Після атак на енергооб'єкти – на ранок є нові знеструмлення. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи, зазначили в Укренерго.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується.

Споживання електроенергії зросло. Станом на 09:30, воно було на 5,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок.

"Причина змін – хмарна погода з дощем у західних та частині північних областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в Укренерго.

17 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,4% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п'ятницю, 14 серпня. Причина – суттєве підвищення температури повітря у більшості регіонів, порівняно з кінцем минулого тижня.

Активне енергоспоживання просять перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. А з 17:00 до 22:00 – обмежити користування потужними електроприладами.

Нагадаємо:

Від вечора 17 серпня російські окупанти атакували Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія", 111 дронів вдалося знешкодити.