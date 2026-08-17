Українці готуються до зими, але без паніки: що купують

Після останніх масованих російських обстрілів споживча поведінка українців не змінилася: підвищення попиту на продукти має переважно точковий характер, але українці стали купувати більше павербанків та зарядних станцій.

Про це повідомляє у компанії "Епіцентр К".

"На тлі останніх масованих обстрілів та попереджень влади про складну зиму українці поступово посилюють власну готовність до перебоїв з електроенергією. Водночас, згідно з аналітичними даними мережі "Епіцентр", говорити про масову або панічну підготовку до зими поки зарано", – говориться у повідомленні.

Глобальної зміни споживчої поведінки не фіксуються. Загальна динаміка продажів залишається стабільною, а підвищення попиту має переважно точковий характер.

Зокрема певне зростання спостерігається у базових food-категоріях – крупи, борошно, олія та консерви.

Водночас більш помітна динаміка спостерігається у товарах для енергонезалежності, але без панічного скуповування, зазначили у компанії.

За період з 3 по 9 серпня продажі павербанків зросли на 44%, а зарядних станцій – на 28% порівняно з попереднім тижнем, зазначили у "Епіцентрі". Покупці поступово переходять до потужніших моделей.

У сегменті павербанків найпопулярнішими залишаються моделі ємністю 20–30 тис. мА – на них припадає майже половина продажів. Ключовими критеріями під час вибору павербанка стають не стільки ємність, скільки мобільність та потужність.

Щодо зарядних станцій, лідерами продажів за ємністю залишаються станції понад 2000 Вт·год. Відчутний приріст продажів демонструють джерела безперебійного живлення – +263% до минулого року.

Комплекти резервного живлення на базі гібридних інверторів та акумуляторів потужністю від 5 кВт демонструють приріст продажів +120% до минулого року. Через високу вартість обладнання різкого зростання попиту серед роздрібних клієнтів не спостерігається, говориться у повідомленні.

"Найбільша активізація роздрібних продажів таких комплектів припадає на періоди тривалих відключень електроенергії та блекаутів. Але чітко спостерігається стабільне зростання продажів інверторів та акумуляторів у безготівковому сегменті. Основний попит формують малий і середній бізнес", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше у Асоціації ритейлерів України повідомили, що українські покупці стали набагато прагматичнішими: контролюють бюджет, але відмовляються від якісних продуктів, тож вартість кошика зростає, тоді як кількість товарів залишається майже стабільною.

Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький заявив, що в Україні не зафіксовано дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів.