У Асоціації ритейлерів розповіли, як змінився кошик українців

Українські покупці стали набагато прагматичнішими: контролюють бюджет, але відмовляються від якісних продуктів, тож вартість кошика зростає, тоді як кількість товарів залишається майже стабільною.

Такі дані Асоціації ритейлерів України (RAU), яка дослідила, як трансформувався споживчий кошик на п'ятому році повномасштабної війни

"У продовольчому роздробі спостерігається впевнена стабілізація ринку ритейлу, що є дуже позитивним сигналом", – говориться у повідомленні.

Так, у Novus основний приріст товарообігу в грошах сьогодні забезпечують два ключові фактори: об'єктивна зміна відпускних цін виробників та міграційні процеси — відчувається активне повернення українців до столиці та великих міст.

"Покупець став набагато прагматичнішим: контролює бюджет, проте не готовий відмовлятися від якісних продуктів. Вартість кошика зростає, тоді як кількість товарів залишається майже стабільною", – говориться у публікації.

Після попереджень про масовані атаки, особливо восени та взимку, українці закуповуються наперед. Обсяг покупок зростає на 10–15%, передусім за рахунок товарів тривалого зберігання, зазначили у асоціації.

Одразу після обстрілів настає короткочасне падіння трафіку. Проте вже за добу-дві спостерігається впевнене компенсаційне зростання середнього чека. Клієнти повертаються до магазинів і планово закуповуються на довший період, щоб оптимізувати свої походи до супермаркету.

В Auchan зазначають, що без урахування інфляції загального зростання обсягів споживання не спостерігають: вищі витрати покупців не означають, що вони купують більше товарів.

На поведінку суттєво впливають ціна та промо, а після масованих атак у мережі зазвичай спостерігають зменшення кількості товарів у кошику. Тому для оцінки реального споживання важливо враховувати не лише середній чек, а й кількість товарів у ньому.

"Українці поступово відмовляються від товарів "декоративного" споживання. Йдеться про дорогий імпорт середнього сегмента, екзотичні делікатеси, складні кондитерські вироби з коротким терміном придатності та нішева непродовольча група", – говориться у публікації.

У категорії fashion споживання відновлюється повільно, кажуть у VOVK. Зростання виторгу значною мірою пов'язане з підвищенням цін, а не зі суттєвим збільшенням обсягів покупок. З 1 січня по 29 липня 2026 року середній чек становив 2 617,57 грн.

Динаміка попиту після масованих атак змінюється залежно від регіону. Проте тенденції до зростання не спостерігається.

Так, у центральних областях обсяги та темпи купівельної активності залишаються стабільними.

Натомість у західних регіонах фіксується короткострокове призупинення попиту, особливо у фізичних магазинах. Згодом продажі частково відновилися за рахунок реалізації відкладеного попиту.

Обстріли безпосередньо впливають на відвідуваність магазинів в окремих містах. Так, у Києві з червня спостерігається зниження трафіку та продажів в офлайн магазинах за день до обстрілу — коли про загрозу повідомляють моніторингові канали, а також протягом 1-2 днів після атак.

Нагадаємо:

Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький заявив, що в Україні не зафіксовано дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів.