Ворог атакував шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: загинув працівник
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17 серпня російські безпілотники масовано атакували територію однієї з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Унаслідок атаки загинув один працівник. Ще один працівник отримав поранення – йому надали медичну допомогу.
Атака суттєво пошкодила інфраструктуру підприємства. Детальні наслідки обстрілу наразі уточнюються.
Нагадаємо:
У липні РФ атакувала шахтоуправління ДТЕК у Дніпропетровській області, загинув працівник охоронної служби, ще п'ятеро співробітників отримали поранення.