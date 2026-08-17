Ворог атакував шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: загинув працівник

17 серпня російські безпілотники масовано атакували територію однієї з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Унаслідок атаки загинув один працівник. Ще один працівник отримав поранення – йому надали медичну допомогу.

Атака суттєво пошкодила інфраструктуру підприємства. Детальні наслідки обстрілу наразі уточнюються.

Нагадаємо:

У липні РФ атакувала шахтоуправління ДТЕК у Дніпропетровській області, загинув працівник охоронної служби, ще п'ятеро співробітників отримали поранення.