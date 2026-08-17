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Ворог атакував шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: загинув працівник

Семен Рубан — 17 серпня, 14:40
Ворог атакував шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: загинув працівник
Ілюстративне фото
Фото: Getty Images

17 серпня російські безпілотники масовано атакували територію однієї з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Унаслідок атаки загинув один працівник. Ще один працівник отримав поранення – йому надали медичну допомогу.

Атака суттєво пошкодила інфраструктуру підприємства. Детальні наслідки обстрілу наразі уточнюються.

Нагадаємо:

У липні РФ атакувала шахтоуправління ДТЕК у Дніпропетровській області, загинув працівник охоронної служби, ще п'ятеро співробітників отримали поранення.

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