Росіяни майже щодня б’ють по АЗС на Чернігівщині – голова ОВА

Російські удари по автозаправних станціях на Чернігівщині стали майже щоденними: за червень та початко липня зафіксовано 25 ударів.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Російські удари по АЗС на Чернігівщині стали майже щоденними. Тільки за червень-липень – 25 прильотів", – написав він у Телеграм.

"Сьогодні були доповіді начальників РВА по ситуації в районах. Були присутні представники мереж автозаправних компаній. Завдання – максимально убезпечити АЗС, персонал, забезпечити доступ до пального для цивільних", – зазначив він.

"Є розуміння дій на випадок критичних ситуацій. Сили ППО, оператори АЗС, влада на місцях – усі працюють, щоб захистити автозаправки", – запевняє очільник ОВА.

За його словами, оператори, які продовжують працювати на Чернігівщині "дуже оперативно й відповідально реагують на загрози".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російські війська від ранку атакують автозаправні станції у Запоріжжі, внаслідок одного з ударів поранені п'ятеро людей.

В останній тиждень удари росіян по АЗС в прифронтових областях набувають системного характеру. 1 липня постраждали п'ять станцій на Дніпропетровщині, а 3 липня – вдарили по АЗС на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Харківщині.