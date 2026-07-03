РФ атакувала АЗС на Полтавщині, є постраждалий

Російські війська під час повітряної тривоги атакували автозаправну станцію у Лубенському районі Полтавської області.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, на АЗС пошкоджено устаткування, скління вікон та автомобіль.

"За попередньою інформацією, одна людина отримала травми. Їй надається уся необхідна допомога", - додав він.

Нагадаємо:

У ніч на 3 липня російські загарбники чотири рази атакували автозаправні станції на Сумщині, 2 липня – атакував АЗС на Чернігівщині.