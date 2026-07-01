РФ вночі атакувала 5 АЗС Дніпропетровщини: вирували пожежі, є загибла і поранені

Росіяни атакували 5 АЗС на Дніпропетровщині за одну ніч

Українська правда

У ніч на 1 липня російські загарбники актували 5 автозаправних станцій Дніпропетровської області, внаслідок чого загинула жінка, ще троє людей дістали поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа

Пряма мова: "Одна жінка загинула, троє дістали поранень. Ворог упродовж ночі атакував 5 АЗС області. Одна з поранених у лікарні, дві жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно".

Деталі: Після ударів зайнялися пожежі, на всіх АЗС пошкоджене обладнання.

Також Ганжа повідомив, що сили ППО у небі над Дніпропетровщиною за ніч збили 11 ударних БпЛА.