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РФ вночі атакувала 5 АЗС Дніпропетровщини: вирували пожежі, є загибла і поранені

Семен Рубан — 1 липня, 09:00
РФ вночі атакувала 5 АЗС Дніпропетровщини: вирували пожежі, є загибла і поранені
Росіяни атакували 5 АЗС на Дніпропетровщині за одну ніч
Фото: Дніпропертровська ОВА

Українська правда

У ніч на 1 липня російські загарбники актували 5 автозаправних станцій Дніпропетровської області, внаслідок чого загинула жінка, ще троє людей дістали поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа

Пряма мова: "Одна жінка загинула, троє дістали поранень. Ворог упродовж ночі атакував 5 АЗС області. Одна з поранених у лікарні, дві жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно".

Деталі: Після ударів зайнялися пожежі, на всіх АЗС пошкоджене обладнання.

Також Ганжа повідомив, що сили ППО у небі над Дніпропетровщиною за ніч збили 11 ударних БпЛА.

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