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Росіяни двічі вдарили по АЗС SOCAR біля Миколаєва

Микола Максимчук — 5 липня, 22:00
Росіяни двічі вдарили по АЗС SOCAR біля Миколаєва
ЕП

5 липня росіяни завдали удару по автозаправній станції SOCAR, яка розташована в с. Нечаяне, за 30 кілометрів від Миколаєва в напрямку Одеси.

Про це повідомив співрозмовник ЕП у правоохоронних органах.

За його словами АЗС атакували двічі – перший "Шахед" вдарив о 19:16, а другий – о 19:33.

Момент удару по автозаправній станції SOCAR, яка розташована в с. Нечаяне, Миколаївська область

"3 липня моніторингові канали поширили інформацію про високий рівень загрози. А саме про те, що ворог планує завдати масованих ударів на глибину до 150 кілометрів, цілеспрямовано обираючи за мету об'єкти логістики, вантажний транспорт та автозаправні комплекси. У переліку потенційних цілей опинилася низка АЗК різних мереж у Миколаєві та області, зокрема і комплекс SOCAR", – пояснив співрозмовник ЕП.

Наслідки удару росіян по АЗС SOCAR на Миколаївщині
Наслідки удару росіян по АЗС SOCAR на Миколаївщині
ЕП

Зазначимо, в останній тиждень удари росіян по АЗС в прифронтових областях набувають системного характеру. 1 липня постраждали п'ять станцій на Дніпропетровщині, а 3 липня – вдарили по АЗС на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Харківщині.

Вечері 1 липня, коли розпочиналась остання масштабна атака по Україні мережа автозаправних станцій WOG повідомила про закриття з 23:00 до 7:00 АЗС у Києві та Київській області. З того ж моменту АЗК WOG у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, а також на частині АЗК Полтавської області не працюють з 21:00 до 07:00.

8 серпня 2025 року росіяни били по нафтобазі азербайджанської SOCAR в Україні. Через 10 днів після повторного удару вона була знищена.

Мережа АЗС SOCAR належить найбільшій нафтогазовій корпорації Азербайджану – State Oil Company of Azerbaijan Republic. В Україні діяльністю автозаправних комплексів керує її дочірня компанія SOCAR Energy Ukraine.

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