У Києві росіяни поцілили будівлі та спецтехніку ДТЕК

У Києві під час російської комбінованої масованої атаки було пошкоджено будівлі та спецтехніку ДТЕК, обійшлося без жертв.

Про це повідомляє ДТЕК.

Під час нічного обстрілу 6 липня руйнувань зазнали виробничі майданчики та бригадні автомобілі компанії в столиці. Ніхто з працівників не постраждав, говориться у повідомленні.

"Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків і оцінюють збитки", – зазначили у компанії.

Нагадаємо:

У ніч на 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. ППО знешкодила 363 цілі з 419 запущених. Є влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях.

Після чергової масованої ракетно-дронової атаки РФ в Україні зафіксували нові знеструмлення у шести областях.