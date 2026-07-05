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Росіяни знову атакували АЗС в Сумах: постраждали три жінки

Володимир Тунік-Фриз — 5 липня, 10:00
Росіяни знову атакували АЗС в Сумах: постраждали три жінки
Росіяни вчергове атакували АЗС у Сумах
Сумська МВА

Ввечері 4 липня російський БпЛА завдав удару по АЗС у Сумах, внаслідок чого постраждали три людини.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Удар дроном стався у Зарічному районі Сум. Унаслідок влучання сталася пожежа, яку локалізували.

Під час ворожого удару БпЛА по АЗС у Сумах постраждали 3 жінки 55, 20 та 47 років.

"Їх стан задовільний, наразі вони пройшли медичне обстеження та перебувають на амбулаторному лікуванні", – зазначив Кривошеєнко.

Нагадаємо:

Російський дрон типу "Молнія" вдарив по автозаправці в Індустріальному районі Харкова.

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