У Харкові російські БпЛА поцілили у АЗС та машину комунальників, є поранені

Під час атаки на Харків росіяни поцілили у автозаправну станцію, машину комунальників та приватну автівку, є поранені.

Про це пише "Суспільне. Харків".

Вдень 3 липня російський дрон вдарив по Київському району Харкова, під удар потрапило авто та машина комунальників. Є поранені, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Кількість постраждалих зросла до трьох, крім того під удар потрапила й машина одного з міських КП", — написав Терехов.

Під час удару РФ по Київському району Харкова вибухових поранень зазнали 58-річний і 63-річний чоловіки, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, 58-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Ще одне влучання безпілотника зафіксували о 15:07, третє — по АЗС у Київському районі о 15:30, повідомив Терехов. Попередньо, під час останнього удару є поранені, зазначив він.

Також 3 липня російський дрон вдарив по Салтівському району Харкова, влучання було у багатоповерхівку. За даними облпрокуратури, це був FPV-дрон на оптоволокні.

Нагадаємо:

У ніч на 3 липня російські загарбники чотири рази атакували автозаправні станції на Сумщині, 2 липня – атакував АЗС на Чернігівщині.

У Сумській області внаслідок атаки російських дронів вночі 3 липня у Роменській громаді загинули дві жінки, поранений чоловік.

Одна людина загинула та ще троє дістали поранення внаслідок російського удару по автозаправній станції у Криворізькому районі вранці 3 липня.