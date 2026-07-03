Росіяни атакували АЗС на Сумщині та Чернігівщині

У ніч на 3 липня російські загарбники чотири рази атакували автозаправні станції на Сумщині, 2 липня – атакував АЗС на Чернігівщині.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров та очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

У Сумах росіяни двічі атакували автозаправну станцію. За попередньою інформацією, повторний удар був завданий реактивним БпЛА.

Про місця двох інших атаку в ОВА не уточнили.

У Недригайлівській громаді Сумщини внаслідок атаки постраждала жінка. У Сумській громаді – щонайменше троє цивільних.

Також 2 липня зранку ворог "герберою" вдарив по АЗС у Ріпках, що в Чернігівській області.

Нагадаємо:

У Сумській області внаслідок атаки російських дронів вночі 3 липня у Роменській громаді загинули дві жінки, поранений чоловік.

Одна людина загинула та ще троє дістали поранення внаслідок російського удару по автозаправній станції у Криворізькому районі вранці 3 липня.