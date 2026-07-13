У Росії купують АІ-92 замість АІ-95, але дефіцит пального зберігається

За першу декаду липня в Росії медіанні ціни на бензин АІ-92 зросли на 20%, а бензин АІ-95 подорожчав на 24%.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ".

Медіанна ціна на бензин АІ-92 за 1–9 липня по Росії зросла на 20% в річному вимірі, до 70,5 руб. за літр, АІ-95 — на 24%, до 77,5 руб.

Такі підрахунки аналітичного центру "Чек Індекс" компанії "Платформа ОФД". Дані засновані на інформації про продажі з кожної третьої АЗС в країні.

По всіх видах пального на заправках спостерігається різкий ріст кількості покупок, у процентному вираженні лідирує АІ-100.

Темпи зростання цін знизяться, але самі ціни на тлі стабільно високого попиту в найближчі тижні не впадуть, пише видання.

За оцінками компанії, середня ціна марки АІ-98 на АЗС на початку липня збільшилася на 32% в річному вимірі, до 119,5 руб. за літр, АІ-100 — на 13%, до 94,5 руб. за літр.

Дизельне паливо за рік подорожчало на 11%, до 88 руб. за літр, стиснений природний газ (СПГ) — на 14%, до 29 руб., скраплений вуглеводневий газ (СВГ) — на 18%, до 35,5 руб. за літр.

Разом з тим продажі дизельного пального зросли на 28%, на СУГ — на 17%, на КПГ — на 8%. Найбільш помітний ріст показав АІ-100, кількість покупок якого зросла на 37%.

"Чек Інндекс" зазначає, що волатильність і розкид вартості високі: різниця між мережевими та незалежними АЗС досягає 2,1 раза.

На цьому тлі зростає попит на альтернативи у вигляді дизельного пального та газ при скороченні обсягу покупок найдорожчих марок бензину (АІ-95 та АІ-98).

"Зростання роздрібних цін відбувається в умовах позапланових ремонтів на російських НПЗ, високого сезонного попиту та нестачі пального в частині регіонів", – говориться у повідомленні.

Для стабілізації ситуації російський уряд ввів заборону на експорт бензину, дизельного пального та авіаційного гасу для всіх учасників ринку.

Різкий ріст вартості та нестача пального на АЗС відображаються на структурі споживання. Так, кількість покупок АІ-92 зросла на 10% в річному вимірі, при цьому продажі АІ-95 та АІ-98 скоротилися на 13% та 18% відповідно.

Російський віцепрем'єр Олександр Новак заявив, що дефіцит пального на ринку РФ є через те, що НПЗ частково виходять з ладу внаслідок "прильотів". Але російські нафтокомпанії зберігають ціни на своїх АЗС буцімто "на рівні не вище інфляції".

Експерти прокоментували "Коммерсанту", що навіть перерозподіл попиту між видами пального не зможе вирішити проблему нестачі в масштабах країни. Попит залишається високим, а переобладнання — занадто дорогим.

НПЗ не можуть швидко скоригувати обсяги випуску: технологічні процеси не можна перенастроїти за короткий термін. До повної адаптації виробництва на ринку може одночасно спостерігатися надлишок одного продукту та дефіцит іншого.

Нагадаємо:

Як повідомлялося раніше, у Росії та на окупованих територіях розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Раніше повідомлялося, що виробництво бензину в Росії впало до рівня, що становить лише близько 65 % від середнього сезонного споживання, після того як українські атаки безпілотниками призвели до зупинки роботи великих нафтопереробних заводів.

Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що на ринку спостерігається дефіцит палива, пов'язаний із тим, що нафтопереробні заводи доводиться ремонтувати через прильоти українських безпілотників.

На початку червня Новак визнав, що видобуток російської нафти впав з початку 2026 року через "позапланові ремонти" на НПЗ.

8 липня в Росії ввели повну заборону на експорт дизельного палива і заявили, що планують почати імпорт.