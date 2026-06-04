"Позапланові ремонти": Росія вперше визнала падіння переробки нафти

Видобуток російської нафти впав з початку 2026 року, заявив віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак.

Про це пише Reuters.

Новак пояснив це позаплановим технічним обслуговуванням на більшості нафтопереробних заводів. Причин позапланового ремонту він не назвав.

Ця заява є першим випадком, коли російський чиновник визнав, що обсяги переробки нафти у 2026 році скоротилися. Росія припинила публікувати дані про видобуток та переробку нафти у квітні 2023 року.

"Поточний обсяг виробництва справді дещо нижчий, ніж був на початку року.

Це пов'язано з тим, що низка наших нафтопереробних заводів зараз проходить позапланове технічне обслуговування", – сказав Новак журналістам на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ).

Також він пообіцяв, що в міру повернення нафтопереробних заводів до повноцінної роботи, обсяг переробки повернеться до попередніх рівнів.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), видобуток нафти в Росії у квітні 2026 року знизився на 460 тис. барелів на день порівняно з 2025 роком – до приблизно 8,8 млн барелів на день.

Новак додав, що група країн-виробників нафти ОПЕК+ все ще відіграє важливу роль на світовому ринку нафти, незважаючи на вихід Об'єднаних Арабських Еміратів.

Читайте також Кінець епохи нафтового картелю? Чому ОАЕ виходять з ОПЕК

Нагадаємо:

У Росії розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.