Росія заборонила експорт дизелю і починає імпорт палива

В Росії ввели повну заборону на експорт дизельного палива і водночас планують почати імпорт.

Про це повідомляє російське пропагандиське медіа "РИА Новости".

Про заборону оголосив на зустрічі з правителем РФ віце-премʼєр РФ Алеєксандр Новак.

"Сьогодні ввели заборону на експорт дизельного палива, і це дозволить збільшити постачання на внутрішній ринок", — сказав він.

Він додав, що цього місяця Росія розпочинає імпорт палива з інших країн.

Внутрішній дефіцит палива в РФ викликаний зупинками нафтопереробних заводів та позаплановими ремонтами на них через удари українських дронів.

Нагадаємо:

Вперше про плани РФ заборонити експорт дизелю говорили наприкінці червня.

У квітні Росія заборонила експорт бензину, це обмеження мало тривати до липня.

Очільник уряду РФ Міхаіл Мішустін підписав постанову, яка дозволяє обіг бензину за стандартами "Євро-3" до кінця 2026 року.

У низці областей Росії розпочали продавати бензин за парними та непарними номерними знаками автомобілів: таким чином влада хоче вирішити проблеми із великими чергами на автозаправках.

Раніше також повідомлялося, що Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч метричних тонн бензину АІ-92.