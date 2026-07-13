Російський розробник держмесенджера Max потрапив під санкції ЄС

Рада Європейського Союзу оновила санкційний список, включивши в нього п'ять нових компаній, серед яких холдинг VK та його окрема юридична особа АО ІК "Комунікаційна платформа" – розробник державного месенджера Max.

Про це йдеться у офіційному виданні Європейського Союзу.

"VK є однією з основних технологічних компаній у Росії. Вона надає послуги електронної пошти та чату, а також управляє додатками та соціальною мережею ВКонтакте", – говориться у документі.

Рада ЄС зазначає, що VK є материнською компанією Communication Platform LLC, розробника та менеджера державної мобільної програми Max. "Розробка додатку Max контролювалася Федеральною службою безпеки (ФСБ), яка встановила вимоги, які розробники додатку Max повинні були виконати", – пояснили у Раді ЄС.

Додаток Max повинен бути попередньо встановлений на всіх мобільних телефонах і планшетах, що продаються в Росії, і інтегрований з сервісом Госуслуги (Держпослуги).

Додаток Max має розширені функції спостереження і може контролювати комунікації, включаючи використання віртуальних приватних мереж (VPN), збирати дані про інші додатки, встановлені на телефонах, контролювати адресні книги, визначати місцезнаходження користувачів і встановлювати автономні оновлення.

"Впровадження та просування додатку Max російською державою супроводжувалося репресіями та блокуванням інших незалежних додатків, таких як WhatsApp і Telegram, а також кампанією з обмеження використання VPN, які дозволяли користувачам отримувати доступ до контенту, заблокованого в Росії", – говориться у документі.

До санкційного списку потрапили компанії, що розробляють і підтримують систему технічного забезпечення оперативно-розшукових заходів, обов'язкову для всіх операторів зв'язку. Ідеться про "ВАС Експертс", "Цитадель" та "Норси-Транс".

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