СБС за ніч підбили ще 15 суден "тіньового флоту" росіян

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) уразили 15 суден "тіньового флоту" Росії: 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 пором і 2 буксири.

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр").

Загалом в період з 6 по 13 липня Україна завдала уражень по 105 російських плавзасобах.

Крім того, у ночі на 12 та 13 липня СБС на тимчасово окупованих територіях атакували 9 енерговузлів-підстанцій різної потужності та стратегічний пункт перетоку електрики енергомосту Кубань-Крим з РФ до Криму. Його було уражено вдруге за 48 годин.

Також завдано ударів по чотирьох елементах російської ППО. Сумарно СБС за добу атакували 1725 цілей, повідомив "Мадяр".

Нагадаємо:

Сили безпілотних систем в ніч проти 8 липня уразили ключовий обʼєкт прийому електроенергії енергомостом Кубань-Крим, 5 електропідстанцій, полігон та 3 радіолокаційні системи російської ППО.

СБС за ніч на 10 липня уразили 13 одиниць кораблів з "тіньового флоту" Росії поблизу окупованого Кримського півострова.