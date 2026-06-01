У Росії паливна криза дійшла до Москви

У Росії розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Про це пише The Moscow Times.

"У Новій Москві на автозаправних станціях (АЗС) почали з'являтися оголошення про обмеження продажу бензину 60 літрами на одну особу, а дизельного палива — 100 літрами. Такий порядок відпуску палива діятиме "до подальших розпоряджень", випливає з повідомлень", – говориться у повідомленні.

До цього в Севастополі призначені Росією влади спочатку обмежили продаж бензину 20 літрами на одну особу та запровадили талони на дизельне паливо, а потім заявили про "тимчасову" відсутність АІ-92 та АІ-95.

У Криму також почали відпускати не більше 20 літрів АІ-95 на одну особу. Ліміти на продаж палива встановили й в інших окупованих регіонах України — у Запорізькій та Донецькій областях.

Тим часом на АЗС у Москві продовжують зростати і ціни на пальне.

Значне зростання цін на дизельне паливо збереглося на столичних АЗС за підсумками минулого тижня, істотно подорожчав і бензин, повідомляє Московська паливна асоціація.

Зокрема, середньозважена вартість дизельного палива в Москві за тиждень зросла на 56 коп., до 78,49 руб. за літр; Аі-92 — на 24 коп., до 64,67 руб. за літр; А95 — на 35 коп., до 71,46 руб. за літр.

За даними МТА, причиною стрибка роздрібних цін стало подорожчання палива на АЗС приватної компанії "НефтьМагистрали", де вартість літра 92-го бензину збільшилася на 3 руб., до 67,4 руб., а 95-го та ДТ — на 5 руб., до 76,29 руб. та 83,68 руб. відповідно.

При цьому пальне дорожчало і на заправках ВІНК,: вартість літра ДТ збільшилася в діапазоні від 20 до 54 коп., 92-го бензину — на 13 коп. (при цьому на заправках "Татнефти" стрибок склав 40 коп.), 95-го — на 9 коп.

Згідно з підрахунками Bloomberg, у травні Україна встановила рекорд за весь час війни, атакувавши російські НПЗ 16 разів протягом місяця. Також понад 10 ударів припало на нафтопроводи, нафтобази та порти.

Уряд Російської Федерації ввів до 30 листопада заборону на вивезення з країни авіаційного палива.