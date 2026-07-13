Європейці купили рекордну кількість СПГ у Росії перед закриттям імпорту

У першому півріччі 2026 року Європа імпортувала з провідного російського СПГ-заводу "Ямал" більше скрапленого природного газу, ніж будь-коли раніше, поглинувши майже весь обсяг продукції сибірського заводу за кілька місяців до набрання чинності заборони ЄС на імпорт російського газу.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними аналітичної компанії Kpler, обсяг закупівель ЄС у компанії "Ямал СПГ", яку контролює російська приватна компанія "Новатек", у перші шість місяців року досяг рекордних 9,89 млн тонн — це на 18 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За оцінками неурядової організації Urgewald, Європа, ймовірно, заплатила за ці поставки до 6 млрд євро.

Згідно з даними Kpler, основними європейськими покупцями були Франція, Бельгія та Іспанія, які в першому півріччі 2026 року імпортували з "Ямалу" відповідно 3,6 млн, 2,9 млн та 2,7 млн тонн.

Правила ЄС уже забороняють закупівлю російського СПГ за короткостроковими контрактами, а це означає, що кожна партія газу з "Ямалу", призначена для Європи, потребує підтвердження від митних органів країни-імпортера про те, що продаж відбувся за довгостроковим контрактом.

З 1 січня 2027 року набуде чинності заборона ЄС на імпорт російського СПГ за довгостроковими контрактами. Це змусить Росію шукати альтернативні маршрути. Імпорт газу трубопроводами буде заборонено пізніше того ж року.

Готовність Європи приймати партії з "Ямалу" мала вирішальне значення для цього проєкту, який розташований у російській Арктиці та залежить від невеликого флоту спеціалізованих танкерів льодового класу Arc7.

Обсяги, які може відвантажувати об'єкт, значною мірою залежать від швидкої обробки таких суден у європейських портах, тоді як альтернативний варіант — використання Північного морського шляху для доставки до Азії — є ризикованішим і займає набагато більше часу.

Хоча в першому півріччі Європа отримала більше СПГ з "Ямалу", обсяги поставок до Азії впали на 74 відсотки — до трохи більше 510 000 тонн.

За словами обізнаних у цьому питанні джерел, це частково пов'язано з тим, що деякі міжнародні судноплавні компанії, страхові фірми та фінансисти побоюються санкцій ЄС.

Нагадаємо:

За попередніми оцінками російського міністерства фінансів, доходи бюджету РФ від початку року склали 18,6 трлн рублів (+5,8% у річному обчисленні). Зокрема, нафтогазові доходи ставлять 3,7 трлн рублів (–22,7%).