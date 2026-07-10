Російський уряд вперше визнав дефіцит пального в країні: у червні казали, що все добре

Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що на ринку спостерігається дефіцит палива, пов'язаний із тим, що нафтопереробні заводи доводиться ремонтувати через прильоти українських безпілотників.

Про це пише lenta.ru з посиланням на ТАСС.

За словами Новака, слід визнати, що зараз на ринку пального є проблеми і є дефіцит, через який уряд спостерігає черги.

Також він звернув увагу на нестабільну роботу автозаправок та підкреслив, що причини такої ситуації зрозумілі й вона складається "через те, що нафтопереробні заводи частково виходять з ладу на ремонт".

Раніше очільник Кремля Володимир Путін називав поточні труднощі на ринку палива тимчасовими, зазначивши, що те, що відбувається, пов'язано, зокрема, зі спробами зірвати сезон відпусток росіян.

26 червня Новак також казав, що об'єми пального в Росії є достатніми для забезпечення потреб внутрішнього ринку.

Нагадаємо:

На початку червня Новак визнав, що видобуток російської нафти впав з початку 2026 року через "позапланові ремонти" на НПЗ.

8 липня в Росії ввели повну заборону на експорт дизельного палива і заявили, що планують почати імпорт.