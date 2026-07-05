Росіяни зруйнували сортувальний центр "Нової пошти" на Чернігівщині

Росіяни знищили ще один термінал Нової пошти

5 липня близько 16:20 росіяни атакували сортувальний термінал "Нової пошти" у Чернігівській області та зруйнували його.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає. Наразі відбувається локалізація наслідків.

"Нова пошта вже задіяла резервні логістичні схеми, отже, доставка відправлень здійснюється за графіком", – зазначили у компанії.

У компанії додали, що актуальну інформацію щодо відправлень можна отримати в мобільному застосунку та на сайті.

Нагадаємо:

Увечері 3 липня російські дрони атакували Запоріжжя та пошкодили відділення №7 "Нової пошти", унаслідок удару загинув 50-річний водій компанії-перевізника Валерій Гафикін.