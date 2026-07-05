Агрофірма з Луганщини відсудила в РФ 310 мільйонів

Господарський суд міста Києва вирішив стягнути з Російської Федерації на користь української сільськогосподарської компанії "Краснянське" (Луганська область) 309,34 млн грн збитків.

Про це свідчить рішення суду від 18 червня.

"Краснянське" до великої війни вирощувало зернові, бобові та насіння олійних культур.

Компанія знаходилась у селі Новокраснянка Кремінського району (наразі Сєвєродонецький) Луганської області.

У її користуванні перебували сільськогосподарські землі загальною площею 3531 га, які знаходились у Кремінському районі. На своїх полях агрофірма вирощувала пшеницю, ячмінь, кукурудзу, горіх, ріпак, соняшник та льон.

Станом на початок 2022 року на балансі підприємства перебувало рухоме та нерухоме майно (основні засоби, біологічні активи, єдиний майновий комплекс), загальною вартістю 103,97 млн грн.

Внаслідок збройної агресії РФ, ведення бойових дій та подальшої окупації території, підприємство повністю втратило контроль над своїм майном.

У березні 2022 року "Краснянське" офіційно призупинило діяльність через небезпеку та окупацію. Що своєю чергою позбавило компанію можливості вільно володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном, та призвело до його фактичної експропріації (конфіскації) та повної втрати.

ФОП Сергій Шевка Сергія, який займається оцінювальною діяльністю, дійшов висновку, що розмір реальних збитків агрофірми внаслідок пошкодження, втрати та знищення єдиного майнового комплексу внаслідок військової агресії РФ становить 7,16 млн дол., або 309,34 млн грн.

В результаті суд стягнув цю суму з Російської Федерації в особі Міноборони та Міністерства юстиції РФ.

Засновниками сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Краснянське" є керівник Володимир Антипенко (місто Добропілля Донецької області), Андрій Борисов (Добропілля) та Юрій Василенко з Дніпра.

Нагадаємо:

Господарський суд Донецької області вирішив стягнути з РФ на користь агрокомпанії "Бета-Агро-Інвест" (входить в групу компаній "Бета") збитки від втрати майна та упущену вигоду на загальну суму 1,2 млрд грн (27,56 млн дол.).