З міркувань безпеки "WOG" закриває частину АЗС на ніч: у яких областях

Мережа автозаправних станцій "WOG" з огляду на безпекову ситуацію запроваджує особливий режим роботи в низці областей України.

Про це компанія "WOG" повідомила у соцмережах

Так, "WOG" до ранку закриває свої АЗК у Києві та у Київській області через можливий російський масованим обстріл.

У зв'язку з можливим масованим обстрілом та з метою забезпечення безпеки персоналу і клієнтів АЗК у столиці України та у Київській області будуть зачинені 1-го липня з 23:00 до 07:00 наступного дня, 2-го липня, повідомили у компанії.

"Просимо врахувати цю інформацію при плануванні поїздок та пересувань. Бережіть себе та подбайте про власну безпеку", – говориться у повідомленні.

З 1 липня на АЗК "WOG" у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, а також на частині АЗК Полтавської області АЗК не працюватимуть у період з 21:00 до 07:00.

"У нічний час усе зовнішнє освітлення на АЗК буде вимкнене. Під час повітряної тривоги відпуск пального буде призупинений, зокрема й через сервіс дистанційної заправки WOG PAY Пальне", – говориться у повідомленні.

З огляду на безпекову ситуацію "WOG" рекомендує не залишати автомобілі та не планувати ночівлю великогабаритного транспорту поблизу автозаправних комплексів.

Раніше у компанії повідомили, що під час нічної атаки на Дніпропетровщині загинула Оксана Мельниченко, яка понад 9 років працювала операторкою в мережі АЗК "WOG".

Нагадаємо:

У ніч на 1 липня російські загарбники актували п'ять автозаправних станцій Дніпропетровської області, внаслідок чого загинула жінка, ще троє людей дістали поранення.