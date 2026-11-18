Україна експортувала до Індії 360,3 тис. тонн соняшникової олії протягом листопада 2025 року — жовтня 2026-го, що на 37,5% менше, ніж за аналогічний період попереднього олійного року.

Про це пише Latifundist.com.

За цей період Індія імпортувала 360,3 тис. тонн сирої соняшникової олії безпосередньо з України. Водночас, за даними Асоціації виробників розчинників Індії (SEA), поставки з Аргентини зросли на 41,2%, до 870,4 тис. тонн.

Загалом за 2025/26 олійний рік Індія імпортувала 2,85 млн тонн соняшникової олії — на 3% менше, ніж роком раніше.

Росія залишилася найбільшим постачальником із 1,2 млн тонн, Аргентина посіла друге місце з 870,4 тис. тонн, Україна — третє з 360,3 тис. тонн, зазначає видання.

За рік поставки з України скоротилися з 576,8 тис. тонн до 360,3 тис. тонн, з Росії — з 1,47 млн тонн до 1,2 млн тонн. Водночас Аргентина збільшила експорт соняшникової олії до Індії з 616,5 тис. тонн до 870,4 тис. тонн.

У жовтні 2026 року Індія імпортувала 223,8 тис. тонн соняшникової олії — на 105,6% більше, ніж у вересні, але на 13,1% менше, ніж у жовтні минулого року.

"Основним постачальником у жовтні стала Аргентина, яка відвантажила близько 141 тис. т сирої соняшникової олії, або 63,6% її імпорту за місяць. Болгарія забезпечила 20,2% поставок, Росія — 12,2%. Україна в жовтневій статистиці постачальників не зазначена", – говориться у публікації.

Latifundist.com нагадує, що Аргентина продовжує зміцнювати позиції на індійському ринку соняшникової олії на тлі скорочення доступної пропозиції з України та Росії.

Водночас скорочення прямих поставок з України не обов'язково означає аналогічне зниження обсягів української олії, яка потрапляє до Індії, зазначає Анна Платонова, старший ціновий оглядач Fastmarkets у Чорноморському регіоні.

"Частина продукції, що транспортується через країни ЄС, може бути українського походження, зокрема реекспортовані обсяги. Статистика SEA за країнами-постачальниками не дозволяє кількісно оцінити цей потік", – пояснила вона.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з 1 по 15 листопада Україна експортувала 230 тисяч тонн олії, і попри російські атаки на агропідприємства та тимчасову зупинку частини олійноекстракційних заводів поставки тривають.

Найбільший український виробник та експортер соняшникової олії "Кернел" зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості.

Раніше у асоціації "Укроліяпром" заявили, що Росія навмисно завдає ударів по підприємствах олійно-жирової галузі України щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.

Раніше повідомлялося, що Індія знижує імпортне мито на соняшникову олію на 10%, проте це більше "на руку" росіянам, які можуть відвантажувати її великими танкерами, у той час, як можливості українських експортерів наразі обмежені.