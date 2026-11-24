Греція готує пілотний маршрут для експорту українського зерна на світові ринки через порт Александруполіс. До порту пробну партію можуть доставити залізницею.

Про це повідомляє грецьке видання To Vima, передає Укрінформ.

"План передбачає розроблення двостороннього мультимодального вантажного маршруту між Грецією та Україною, центральною ланкою якого стане порт Александруполіс", - пише видання.

Видання пише, що проєкт може здаватися надто амбітним, але за умови належної підготовки має серйозні шанси на успіх.

"Це також пов'язано з роллю, яку Греція прагне відігравати в ключових транс'європейських транспортних мережах і коридорах, що з'єднують Північну та Східну Європу з Егейським і Середземним морями.

Греція розраховує використати насамперед вигідне розташування порту Александруполіс, а також порту Салоніки, спираючись при цьому на потужний потенціал грецького судноплавства", - йдеться у статті.

Також Греція сподівається зробити свій внесок у повоєнну відбудову України. Тому країні "необхідно грамотно й завчасно розіграти свої геополітичні та геоекономічні карти, пов'язані з розвитком транспортного сполучення".

Систематичні російські удари по українських чорноморських портах і падіння рівня води в Дунаї через посуху ускладнили вивезення великих партій зерна, що також свідчить на користь залізничного проєкту. Пробну партію зерна можна буде перевезти залізницею за участю компаній Hellenic Train та GFR Hellas.

Як пояснили виданню посадовці обох країн, для рентабельності маршруту потрібні вантажі в обох напрямках. Залізниця має бути спроможною пропускати з півдня на північ два-три вантажні поїзди на добу. Перевезення може ускладнити заплановане з квітня до грудня 2027 року закриття мосту через Дунай між болгарським Русе та румунським Джурджу.

Що стосується автоперевезень, які є дорожчими, то чинна нормативно-правова база дозволяє грецьким та українським перевізникам здійснювати двосторонні рейси без транзитних дозволів. Водночас внутрішні перевезення в межах Греції можуть виконувати лише грецькі компанії", - пояснює видання.

З'єднати Александруполіс з Одесою через болгарську Варну та румунську Констанцу запропонував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у червні 2025 року.

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