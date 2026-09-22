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СБС вразили за два місяці 300 кораблів тіньового флоту РФ

Володимир Тунік-Фриз — 22 вересня, 10:01
СБС вразили за два місяці 300 кораблів тіньового флоту РФ
СБС вразили вже 300 тіньових танкерів РФ
Мадяр

З липня 2026 року сили безпілотних систем (СБС) змогли вивести з ладу 300 кораблів так званого "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (позивний Мадяр).

Загалом операція з ураження "тіньового флоту" безпілотниками триває одинадцять тижнів з 6 липня цього року. З 300 виведених з самохідного стану кораблів – 134 у Азовському та 166 – у Чорному морях.

"Азовське море стоїть і стоятиме, разом з Керченською протокою. Північною та північно-східною частиною Чорного моря діє режим "авось проскочим", – написав Мадяр.

Нагадаємо:

Наприкінці серпня найбільший у світі контейнерний перевізник MSC Mediterranean Shipping Co. призупиняв нові бронювання на транспортування через російський порт Новоросійськ.

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