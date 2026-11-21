Нестача вагонів європейської колії обмежує експортні можливості зернових терміналів на західному кордоні України.

Про це пише Latifundist.com.

Так, "Чорнотисівський термінал"на Закарпатті через нестачу вагонів європейської колії за 1–15 листопада виконав лише 6–8 із 15 запланованих відвантажень.

Дефіцит рухомого складу обмежує перевалку зерна на західному кордоні України, попри наявність контрактів і замовлень.

Як розповів керівник термінала Гордій Міщенко, наразі замовлено 420 вагонів для перевезення олії, зерна та інших вантажів. Водночас несвоєчасна подача вагонів європейської колії затримує вивільнення складських ємностей і, відповідно, приймання нових партій продукції.

"Для того, щоб прийняти новий вантаж, потрібно спочатку вивантажитися. І вже буває таке, що ємності повністю заповнені, до нас стоїть підвізний склад, а автомобілі чекають у черзі. При цьому в нас немає вільного місця для вантажу, тому ми чекаємо на європейський поїзд, щоб вивантажитися", — пояснив Міщенко.

За його словами, черга на перевалку на терміналі формується на березень–травень. При цьому 85–90% її структури становить кукурудза.

Проблема з нестачею вагонів обмежує й загальні можливості експорту зерна через західний кордон.

За словами директора з розвитку "Алмейда Груп" Артема Ремпена, потужності перевантаження кукурудзи на прикордонних терміналах уже розписані до травня. Водночас це не означає, що експортна інфраструктура повністю завантажена: фактично йдеться приблизно про 1 млн тонн законтрактованого обсягу.

Основним обмеженням для нарощування експорту, за його словами, є не пропускна здатність терміналів, а кількість зустрічних європейських поїздів.

"Якщо рахувати по кукурудзі, то, можливо, до червня через західні кордони вдасться вивезти 5–6 млн тонн", — зазначив Ремпен.

Водночас європейські контрагенти наразі контрактують перевезення лише до кінця травня, а обсяги на наступні місяці поки не підтверджують. Це створює ризик накопичення кукурудзи, якщо не вдасться забезпечити альтернативні маршрути експорту.

"Кукурудза може зависнути, якщо не буде можливості вивозити її через інші напрямки. Можливо, Дунай ще зможе додатково вивезти 3 млн тонн, але через той напрямок перевантажують сою та шрот, тому ці додаткові 3 млн тонн — дуже оптимістична оцінка", — каже він.

За його словами, проблеми зі зберіганням зерна на елеваторах можуть виникнути, якщо до травня не вирішиться ситуація з водним транспортом. Додаткове навантаження створять майбутні обсяги пшениці та ріпаку.

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