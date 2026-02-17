Франція відпустила "тіньовий" танкер після сплати штрафу

Франція дозволила нафтовому танкеру Grinch, який підозрюється у приналежності до "тіньового флоту" Росії, залишити свої води після того, як його було захоплено майже місяць тому.

Про це повідомляє видання Sky News.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що компанія, яка володіє судном Grinch, мусила сплатити штраф у розмірі "кількох мільйонів євро", щоб його звільнили.

"Обхід європейських санкцій має свою ціну. Росія більше не зможе безкарно фінансувати свою війну через флот-привид біля наших берегів", – написав він у соцмережі X.

Нагадаємо:

22 січня нафтовий танкер Grinch був перехоплений у Середземному морі французьким військово-морським флотом за підозрою в експлуатації під фальшивим прапором і приналежності до "тіньового флоту" Росії.

За даними французької влади, судно вийшло з російського порту Мурманськ на початку січня під прапором Коморських островів.