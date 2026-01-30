За рік танкери з сирою нафтою виконали 2346 рейсів з портів РФ – дослідження

В 2025 році з російських портів танкери з сирою нафтою виконали 2346 рейсів, найбільшу кількість, 1111 рейсів, вони здійснили з портів Росії на Балтійському морі.

Такі дані оприлюднив керівник Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

Протягом року моніторингова група щоденно вела власну базу даних по всіх морських портах РФ, з яких здійснюється морський експорт сирої нафти і нафтопродуктів, зазначив він.

За даними моніторингу, на першому місці за кількістю рейсів – порти РФ в Балтійському морі, 1111 рейсів. На а другому місці – порти РФ на Далекому Сході, звідти танкери здійснили 651 рейс.

На третьому місці – порти РФ на Чорному морі, 434 рейси, на четвертому – порти РФ в Арктиці, це ще 150 рейсів.

Клименко зазначив, що переважна більшість танкерів, які возять російську нафту, беруть на борт не менш, ніж сто тисяч тонн.

"Тому загальна кількість рейсів дає можливість сказати, що в 2025 році ними перевезено значно більше 230 млн тонн", – написав Клименко у Facebook.

Він додав, що за підсумками 2025 року Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" готує до оприлюднення книгу фактів "Танкерний Фактбук".

Нагадаємо:

Раніше Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомила, що санкції Трампа проти російської нафти мали вплив лише певний час після введення. Далі "ефект першого переляку" минув і Росія збільшила морський експорт сирої нафти з портів на Балтійському морі.

Раніше керівник Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявив, що Росія занижує реальні обсяги експорту нафти.

За даними Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Морський експорт сирої нафти Росії з портів Балтійського моря ще до завершення листопада скоротив відставання від обсягів жовтня і вже перевищив показники 25 днів вересня.