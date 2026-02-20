Міжнародна морська організація нарахувала 529 суден під фальшивими прапорами

Міжнародна морська організація (ІМО) нарахувала 529 суден, що ходять під фальшивими прапорами і посилює боротьбу з порушниками.

Про це пише ЦТС.

Секретаріат Міжнародної морської організації (ІМО) нарахував 529 суден, що ходять під фальшивими прапорами. Ця масштабна проблема стане головною темою порядку денного засідання юридичного підкомітету організації наступного місяця та викриває системні недоліки в глобальній реєстрації суден.

Під фальшиви прапорами ходять танкери, балкери, контейнеровози та менші судна.

У звіті описані заяви та сповіщення від урядів та зацікавлених сторін галузі з усього світу.

Зокрема, Нідерланди повідомили про два шахрайські веб-сайти, які стверджують, що видають сертифікати Сінт-Мартена; 17 суден підтвердили, що плавають під фальшивим прапором Сінт-Мартена.

Франція повідомила про фальшиву веб-сторінку морської адміністрації для острова Маттью, хоча жодного судна не було ідентифіковано.

Малаві, що не має виходу до моря, виявила фальшивий Судновий реєстр Малаві, повідомила про шахрайство до Інтерполу та побачила, як кількість суден під фальшивим прапором зменшилася з 27 у вересні 2025 року до восьми на момент публікації звіту.

Східний Тимор та Лесото повідомили ІМО, що вони не ведуть міжнародні реєстри після появи фальшивих сторінок та сертифікатів.

Великобританія порушила справи, пов'язані з неправомірним використанням номерів MMSI Бермудських островів суднами, які стверджують, що є комерційними рибальськими суднами, що є порушенням законодавства Бермудських островів.

Бенін виявив фальшивий веб-сайт морської адміністрації та спочатку повідомив про 33 судна під фальшивим прапором, хоча після подальших перевірок ця цифра скоротилася до 13.

Гамбія провела очищення реєстру, в результаті чого було видалено 72 судна, та запровадила мораторій на нові реєстрації після виявлення підроблених сертифікатів.

Секретаріат звернеться до юридичного комітету з проханням про подальші заходи для запобігання незаконній практиці та посилення перевірки, що має на меті як захист безпеки на морі, так і позбавлення прикриття та анонімності суден, які використовують фальшиві реєстри, говориться у повідомленні

.

