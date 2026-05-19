Росія посилює свою присутність у Танзанії: яка мета

Російська логістична компанія FESCO зі складу державної атомної корпорації "Росатом" доставила перші контейнери до танзанійського порту Дар-ес-Салам.

Про це пише Guild Hall.

"Реалізація цього проєкту є частиною масштабної стратегії конгломерату щодо розширення своєї комерційної присутності на африканському континенті та свідчить про планомірне зростання економічного впливу РФ у цьому стратегічно важливому регіоні", – говориться у повідомленні.

Дар-ес-Салам сьогодні є одним із найдинамічніших контейнерних портів у світі, який відкриває прямий доступ до великих ринків Східної Африки. Росіяни вважають, що він має великий потенціал для довгострокового співробітництва.

Перша партія вантажу, відправлена до Танзанії, складалася з промислової продукції. Контейнери були доставлені морем з російського чорноморського порту Новоросійськ через індійський порт Нава-Шева, розповів сайт Africa.businessinsider.

За заявою логістичної групи, середній час у дорозі на цьому напрямку становить близько 45 днів. На зворотних рейсах з Танзанії до Новоросійська планується налагодити регулярний імпорт чаю та кави.

Як пише Maritime-Executive, у 2025 році обсяг двосторонньої торгівлі між Росією та Танзанією зріс на 20 % і досяг рекордних 200 мільйонів доларів. Російський експорт до Танзанії включає зерно, добрива та сільськогосподарську техніку; експорт Танзанії до Росії — каву, чай та фрукти.

Профільне видання нагадує про контейнерне сполучення між південноафриканським портом Дурбан та російськими портами Новоросійськ і Санкт-Петербург. Контейнери перевантажуються через індійський порт Нхава-Шева в рамках регулярного сервісу FESCO Indian Line West Service.

"Паралельно з логістичним проривом структур "Росатома" між Москвою та Додомом активізувалися офіційні міждержавні контакти з метою зміцнення торговельно-економічних зв'язків", – говориться у публікації Guild Hall.

Минулого тижня під час двостороннього бізнес-саміту в танзанійському місті Аруша міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков заявив, що держави ведуть активні переговори щодо підготовки повноцінного двостороннього інвестиційного договору.

"Газпром" зацікавлений у реалізації комплексних газових проектів у Танзанії, пише Businesspost.ng. У повідомленні зазначається, що "Газпром", окрім продажу природного газу, СПГ та нафтохімічної продукції, готовий постачати технології та обладнання для видобутку, переробки, транспортування та реалізації газу.

Компанія "НОВАТЕК" також заявила про готовність брати участь у проектах з розвідки та видобутку природного газу в Танзанії/

"Поточна ситуація в Ормузькій протоці змушує нас шукати нові рішення, щоб це не сповільнило економічне зростання на африканському континенті, і зокрема в Танзанії", — заявив Решетніков.

Раніше повідомлялося, що Федеральна антимонопольна служба РФ погодила угоду щодо створення спільного підприємства "Росатомом" та DP World – міжнародним портовим оператором, який нещодавно продав контрольний пакет в українському контейнерному терміналі. Ідеться про угоду щодо створення спільного підприємства на базі транспортної групи FESCO.

Глобальний контейнерний оператор DP World з головним офісом у місті Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, продав свою частку розміром 51% у контейнерному терміналі в порту Південний, яким управляв понад п'ять років. Частку викупила українська компанія TIS, яка також повернула контроль над буксирним бізнесом P&O Maritime Ukraine.

