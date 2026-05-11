Мінекономіки та НУБіП готуватимуть кадри для українських агропроєктів у Африці
Мінекономіки та Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП) готуватимуть фахівців для аграрних проєктів України в країнах Африки та Близького Сходу.
Про це повідомляє пресслужба міністерства 11 травня з посиланням на меморандум про співпрацю, який підписали заступник міністра економіки Денис Башлик та ректор НУБіП Вадим Ткачук.
Документ передбачає запуск спільних програм стажування, практичного навчання та професійного обміну для студентів і молодих фахівців.
Окремий напрям співпраці – підготовка кадрів для міжнародних аграрних проєктів у країнах Африки, зокрема для роботи над агрохабами (центри переробки та розподілу продовольства, через які Україна допомагає партнерам розвивати місцеву переробку та впроваджувати сучасні аграрні рішення).
У квітні Україна відкрила перший такий центр у Республіці Гана.
"Нам потрібні фахівці нового покоління, які зможуть працювати у міжнародних проєктах, впроваджувати українські рішення та посилювати продовольчу стійкість разом із партнерами", – зазначив Денис Башлик.
