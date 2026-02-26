"Росатом" відкинув санкції Британії – будуватиме й далі АЕС за кордоном

Російська державна корпорація "Росатом" заявила, що продовжить реалізацію іноземних проєктів будівництва АЕС і надалі виконуватиме свої зобов'язання, попри нові британські санкції проти російських компаній.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Велика Британія включила три дочірні компанії "Росатома", пов'язані з його закордонними проєктами, до нового пакета санкцій — найбільшого відтоді, як Росія ввела війська в Україну у 2022 році.

У британському уряді заявили, що ці структури внесли до списку, оскільки вони беруть участь "у спробах забезпечити контракти на нові російські ядерні об'єкти за кордоном", відкриваючи додаткові енергетичні джерела доходів, щоб компенсувати "стрімке падіння нафтових доходів".

"Росатом розглядає будь-які односторонні обмеження як нелегітимні з точки зору міжнародного права. У сфері мирної ядерної енергетики безпека є найвищим пріоритетом. Такі заходи підривають цю основу", — йдеться в заяві компанії.

При цьому сам "Росатом" під санкції не потрапив.

Станом на 2024 рік "Росатом" мав найбільший у світі портфель закордонних проєктів АЕС — 33 енергоблоки великої потужності. Компанія наразі будує атомні електростанції в Туреччині, Єгипті, Китаї, Бангладеш, Угорщині, Казахстані та інших країнах.

"Росатом" також заявив, що є будівельником АЕС номер один у світі з часткою ринку 90% і є ключовим гравцем у постачанні ядерного палива.

Нагадаємо:

У лютому 2026 року в Угорщині офіційно стартувало будівництво АЕС "Пакш II", яке фінансується Росією за рахунок мільярдних кредитів, порушуючи законодавство Європейського Союзу.