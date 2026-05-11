Угорщина може відмовитися від співпраці з "Росатомом" щодо єдиної АЕС у країні

Угорщина перегляне фінансування та реалізацію проєкту розширення атомної електростанції "Пакш".

Про це пише Reuters з посиланням на заяву у понеділок кандидата на посаду міністра економіки та енергетики Іштвані Капітані.

Проєкт вартістю 12,5 млрд євро (14,7 млрд доларів) з розширення 2-гігаватної атомної електростанції "Пакш" двома реакторами ВВЕР російського виробництва був укладений у 2014 році без тендеру з російською державною ядерною корпорацією "Росатом".

"Нам потрібна прозора ядерна стратегія. Нам необхідно переглянути фінансування та вартість проєкту розширення "Пакш-2", а також умови його реалізації. Це секретні контракти, яких ми ще не бачили, нам потрібно їх вивчити", – розповів Капітані на парламентських слуханнях.

Лідер правоцентристської партії "Тиса" Петер Мадяр, який у суботу склав присягу як прем'єр-міністр, заявив минулого місяця, що вартість проєкту завищена.

"Росатом" своєю чергою заявив, що готовий обґрунтувати ціну.

Нагадаємо:

У лютому 2026 року в Угорщині офіційно стартувало будівництво АЕС "Пакш-2", яке фінансується Росією за рахунок мільярдних кредитів, порушуючи законодавство Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США дозволила російським банкам брати участь у добудові АЕС "Пакш-2" в Угорщині.