Путін знову хоче переконати Сі Цзіньпіна побудувати "Силу Сибіру-2" – ЗМІ

Путін хоче переконати Сі побудувати новий газопровід з Росії до Китаю

Очільник Кремля Володимир Путін на зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном спробує вмовити його укласти контракт на ціни на газ для проєкту трубопроводу "Сила Сибіру-2".

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в російському уряді.

Путін очікує, що енергетичні шоки, спричинені війною на Близькому Сході, дозволять просунути ідею нового газопроводу з Росії до Китаю.

Радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що проєкт газопроводу стоїть на порядку денному зустрічі, і росіяни налаштовані серйозно його обговорити.

Китайські чиновники висловили зацікавленість у прискоренні переговорів, хоча поки що суттєвого прогресу не досягнуто. Проте прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від Сі, і навряд Росія зможе легко дійти згоди.

Росія планує упродовж кількох років продавати природний газ до Китаю приблизно на третину дешевше, ніж до Європи. При цьому прогнозується, що щорічні поставки на схід досягнуть 52,5 млрд кубометрів у 2029 році.

Російська державна енергетична компанія "Газпром" раніше зробила вигідну пропозицію щодо цін на газ для газопроводу "Сила Сибіру-2", хоча китайці не виявили бажання просувати цей проєкт.

План проєкту "Сила Сибіру-2" позначено пунктирною лінією

Зараз метою "Газпрому" є узгодження ціни на газ із Китаєм до вересня.

У березні, після початку війни в Ірані, Китай заявив, що має намір досягти прогресу в питанні будівництва російського газопроводу в рамках свого п'ятирічного плану.

9 травня Путін заявив, що з Китаєм узгоджено практично всі ключові питання щодо співпраці у сфері газу та нафти.

"Якщо нам вдасться доопрацювати їх і довести процес до логічного завершення під час візиту, я буду дуже задоволений", – заявив він.

"Сила Сибіру-2" потребує величезного обсягу робіт, завдань і переговорів, а будівництво може зайняти 8-10 років.

Також Китай прагне збільшити закупівлі російського газу через наявний газопровід "Сила Сибіру-1", оскільки переговори щодо будівництва другого не просунулися. Це зриває плани Москви знайти нові ринки збуту.