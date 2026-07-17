Росія буде імпортувати дизельне паливо, сплачуючи субсидії трейдерам

Росія буде імпортувати дизельне паливо внаслідок ударів по НПЗ, які призвели до дефіциту дизеля майже на 40%: на заправках встановлені ліміти, аграрії скаржаться на проблеми з "соляркою".

Про це пише The Moscow Times.

Уряд Росії підготував законодавчу базу, яка дозволить імпортувати дизельне паливо за аналогією з бензином, який вже закуповують в Білорусі, Казахстані та Індії.

Для дизеля вводиться імпортний демпфер, повідомили у Міненерго РФ. В рамках цього механізму, який вже діє для іноземного бензину, нафтогазові компанії — імпортери пального будуть отримувати субсидії з бюджету. Держава компенсує їм різницю між світовими цінами та внутрішньоросійськими.

У російському відомстві вважають, що це дозволить оперативно залучати обсяги пального з-за кордону, "зберігаючи економічну привабливість таких поставок для імпортерів".

Історично Росія сама — один з найбільших експортерів дизеля, пише видання. Близько 40-50% виробленого пального вивозилося за кордон. Наприклад, у 2023 році внутрішнє споживання дизеля становило 52,2 млн тонн, а 35,7 млн пішло на експорт.

Однак удари по НПЗ, які знизили нафтопереробку в Росії до 20-річних мінімумів, призвели до скорочення випуску дизеля майже на 40% — навіть більше, ніж бензину, випуск якого став меншим на чверть.

На проблеми з "соляркою" скаржаться аграрії з південних регіонів, де стартувала збиральна кампанія. На заправках встановлені ліміти — 100 або 200 літрів в одні руки, тоді як один комбайн за зміну польових робіт спалює 300 літрів.

Ціни на дизельне паливо, за даними Росстату, на кінець червня підскочили на 18,1% у річному вимірі — рекордно за 15 років. В Південному федеральному окрузі середня ціна дизельного пального досягла 110 рублів за літр, незважаючи на те, що зараз його експорт закритий — вперше з 2023 року.

Вірогідним постачальником дизельного пального в Росію стане Індія, розповіли Reuters знайомі з ситуацією джерела. За їхніми словами, нафтові компанії можуть звернутися до індійських НПЗ, якщо ситуація на паливному ринку погіршиться.

Поки Індія відправила до Росії лише дві партії бензину — близько 100 тисяч тонн. При цьому дефіцит нафтопродуктів аналітики Energy Intelligence оцінюють у 400-600 тисяч тонн на місяць.

Нагадаємо:

За першу декаду липня в Росії медіанні ціни на бензин АІ-92 зросли на 20%, а бензин АІ-95 подорожчав на 24%.

Як повідомлялося раніше, у Росії та на окупованих територіях розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Раніше повідомлялося, що виробництво бензину в Росії впало до рівня, що становить лише близько 65 % від середнього сезонного споживання, після того як українські атаки безпілотниками призвели до зупинки роботи великих нафтопереробних заводів.

Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що на ринку спостерігається дефіцит палива, пов'язаний із тим, що нафтопереробні заводи доводиться ремонтувати через прильоти українських безпілотників.

На початку червня Новак визнав, що видобуток російської нафти впав з початку 2026 року через "позапланові ремонти" на НПЗ.

8 липня в Росії ввели повну заборону на експорт дизельного палива і заявили, що планують почати імпорт.