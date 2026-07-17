СБС влучили у ще 12 кораблів “тіньового флоту” РФ у Чорному морі

Сили безпілотних систем Збройних сил України за 17 липня уразили 12 одиниць кораблів з так званого "тіньового флоту" Росії.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний Мадяр).

З усіх 20 уражених кораблів: 9 суховантажів, 1 нафтових танкерів, 1 танкери-газовози, 1 буксир.

Загалом Силам безпілотних систем за 12 днів вдалось пошкоджено або знищено 159 суден.

117 з ци кораблів були уражені у Азовському морі, 42 – у чорному.

Нагадаємо:

Сили безпілотних систем Збройних сил України за ніч на 15 липня уразили 20 одиниць кораблів з так званого "тіньового флоту" Росії поблизу окупованого Кримського півострова.