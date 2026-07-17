У російській Думі розповіли про вплив санкцій на додаток Мах

Дехто з російських депутатів пропонує розблокувати Telegram після видалення Мах з магазинів додатків – через посилення проблем зі зв'язком та оповіщенням про атаки в прифронтових районах.

Про це пише The Moscow Times.

Російським властям слід розблокувати Telegram і почати налагоджувати контакт з його засновником Павлом Дуровим, заявивзаступник голови комітету Держдуми з розвитку громадянського суспільства Сергій Обухов.

Він сказав про це після видалення державного месенджера Max і сервісів VK з магазинів Google Play, App Store і AppGallery у зв'язку з санкціями. Депутат також нагадав, що через блокування Telegram виникли проблеми зі зв'язком та оповіщенням про атаки в прифронтових районах.

"Природно, що прикордонні території кричать з цього приводу. Куди не кинь, всюди клин. Тобто Telegram треба відновлювати і шукати точки дотику з Дуровим", — зазначив Обухов.

Після "заміни" Telegram на Max росіянам перестали приходити push-сповіщення про ракетну небезпеку. Втім, у російському Мінцифри "нічого страшного в блокуванні не бачать".

Нагадаємо:

Рада Європейського Союзу оновила санкційний список, включивши в нього п'ять нових компаній, серед яких холдинг VK та його окрема юридична особа АО ІК "Комунікаційна платформа" – розробник державного месенджера Max.