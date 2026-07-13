У Криму погіршується ситуація з енергопостачанням

На тимчасово окупованому півострові Крим ускладнюється ситуація з енергопостачанням через удари Сил оборони України по об'єктах енергетики: регіони регулярно залишаються без світла, іноді на кілька днів, у більшості немає навіть графіків відключень.

Про це пише "Крим. Реалії".

"Складна ситуація – у північних регіонах Кримського півострова. Жителі Армянська та Красноперекопська скаржаться, що залишаються без світла та води майже тиждень. Схожа ситуація – в селах Джанкойського району", – пише медіа.

Ялту місцева окупаційна влада перевела на "режим суворої економії" електрики. Чиновники розпорядилися відключити в місті всі енергоємні об'єкти – рекламні конструкції, вітрини, фасадне освітлення, архітектурну підсвітку будівель, білборди та інші об'єкти, мотивуючи тим, що "кожен кіловат зараз на рахунку".

Вуличне освітлення курорту скоротили вдвічі, а міським будівництвам рекомендували працювати тільки в денний час. У багатоквартирних будинках заборонили роботу ліфтів, говориться у публікації.

У домах кримчан поряд зі світлом зникають і комунікації: вода, мобільний зв'язок та інтернет.

Влада проблеми визнає, але не дає жодних прогнозів на майбутнє. У російському уряді Криму пообіцяли одноразові виплати в 15 тисяч рублів кримчанам, які постраждали внаслідок енергокризи, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Вночі на 12 та 13 липня Сили безпілотних систем Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях атакували 9 енерговузлів-підстанцій різної потужності та стратегічний пункт перетоку електрики енергомосту Кубань-Крим з РФ до Криму. Його було уражено вдруге за 48 годин.

Як повідомлялося раніше, у Росії та на окупованих територіях розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Окупанти оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру у Криму та Севастополі.