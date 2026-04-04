Суд відібрав гроші у фірми, яка ремонтувала будинок у Бучі: він став ветеранським

Суд відібрав гроші у фірми, яка ремонтувала будинок у Бучі

Господарський суд Києва зобов'язав ТОВ "БК-Будгруп" повернути департаменту регіонального розвитку Київської облдержадміністрації 1,47 млн грн, які були додатково сплачені як ПДВ (податок на додану вартість) за ремонт багатоповерхівки у місті Буча (Київська область) після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це свідчить рішення суду від 10 березня.

У серпні 2023 року департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації замовив "БК-Будгруп" капітальний ремонт з підсилення несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Києво-Мироцька, 104-Б в м. Буча, Бучанського району, Київської області за 32,32 млн грн.

Йшлося про заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. Пізніше ціна зменшилася до 24 млн грн.

Надалі департамент ОДА уклав з підрядником будівельний договір про додаткові роботи щодо капремонту багатоповерхівки по вул. Києво-Мироцька, 104-Б за 10,77 млн грн.

У 2024 році сторони розірвали домовленості. Замовник лише частково оплатив роботи.

Прокуратура, обґрунтовуючи позовні вимоги, зазначила, що згідно з умовами договорів, до угод незаконно включили суму ПДВ, і це суперечить положенням Податкового кодексу України.

В результаті суддя Олена Удалова стала на бік прокуратури, визнала недійсними пункти 3.1 будівельних договорів та стягнула з ТОВ "БК-Будгруп" на користь департаменту регіонального розвитку Київської ОДА у сумі 1,47 млн грн.

Як повідомляла Бучанська міськрада у лютому 2026 року, у місті розпочав роботу ветеранський простір для захисників, захисниць і їхніх родин за адресою: вулиця Києво-Мироцька, 104-Б у Бучі.

"Це місце підтримки для ветеранів, де можна отримати супровід фахівців, психологічну й юридичну допомогу, консультації щодо працевлаштування чи відкриття власної справи, а також необхідні адміністративні послуги", - йшлося в повідомленні.

Засновником столичного ТОВ "БК-Будгруп" є Михайло Довганич, керівник - Олександр Шлапаков.

