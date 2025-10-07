Ремонт ліцею на Харківщині коштом ЄС: підрядник завищив ціни будматеріалів

У Лозовій на Харківщині управління освіти замовило ремонт харчоблоку ліцею за 21 млн грн. Матеріальні ресурси купуватимуть за вдвічі дорожчими від ринкових цінами.

Про це пишуть "Наші гроші".

"Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківскої області 19 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ "ТТ 2006" ремонт харчоблоку ліцею за 20,54 млн грн", – повідомляє сайт з посиланням на інформацію у системі "Прозорро".

До кінця травня 2026 року повинні зробити ремонт харчоблоку у Лозівському ліцеї №3.

Роботи фінансуються за рахунок Європейського Союзу згідно з інструментом Ukraine Facility. Договірна ціна динамічна. На закупівлю устаткування передбачено 3,51 млн грн.

За підрахунками сайту, умовірна переплата може сягати мільйона гривень.

"Наші гроші" повідомляють, що у інформації про ціни на матеріальні ресурси підвісну стелю Грильято 40/50х50 мм замовили по 2 285 грн/кв. м (без ПДВ і без доставки, яка в кошторисі вказана окремо).

У той же час магазин "Alkiv" пропонує її по 1 127 грн/кв. м, а "Grilyato" по 1 198 грн/кв. м, що вдвічі дешевше, звертає увагу сайт.

Суміш для керамограніту Ceresit CM12 врахували по 27 грн/кг, а «Епіцентр» в Харкові продає її по 13 грн/кг, що вдвічі дешевше.

Керамогранітну плитку розміром 600х1200 мм Inspiro Silver Root dark grey glossy замовили по 2 789 грн/кв. м. Хоча у магазині "Аквамаркет.уа" її можна придбати по 1 554 грн/кв. м, а "Plitka.ua" пропонує її зі знижкою по 1 981 грн/кв. м, що на 28-44% дешевше.

Керамогранітну плитку розміром 600х600 мм Inspiro Helix Blanco Glossy замовили по 2 367 грн/кв. м. У магазинах її продають по 1 176 грн/кв. м иа по 1 500 грн/кв. м. Це на 37-50% дешевше.

Бетон В15 врахували по 5 998 грн/куб. м. Харківський "ЗЗК "Еталон" продає його по 4 272 грн/куб. м та місцевий завод бетонних виробів "Rockside" по 3 670 грн/куб. м. Це на 29-39% дешевше.

Управління освіти Лозівської міської ради очолює Вікторія Урванцева, уповноваженою особою з питань закупівель є Марина Пуга, інформують "Наші гроші".

"Харківською «ТТ 2006» володіє і керує Віталій Полежаєв. Усього з 2018 року фірма отримала державних замовлень на 611,78 млн грн, найбільше у освітян Харківської міської ради", – говориться у повідомленні.

Проект виконала ТОВ "Харківська Архітектурна Майстерня", а експертизу з питань кошторисної частини проектної документації – ТОВ "Перша будівельна експертиза".

Нагадаємо:

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування 4,9 млн грн збитків завданих державному бюджету. Слідством встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи компанії, яка спеціалізується на будівництві житлових та нежитлових будівель, умисно ухилялась від сплати податку на додану вартість (ПДВ).

Детективи Бюро економічної безпеки викрили керівників приватного підприємства та посадовця газовидобувної компанії у незаконному заволодінні понад 5 млн грн державних коштів під час капітального ремонту свердловин у Полтавському районі.

А "Наші гроші" стверджують, що ціни базових матеріалів для будівництва укриття у місті Чугуєв Харківської області на 20-60% перевищують ринкові.

Раніше повідомлялося, що для пошкодженого обстрілами, відбудованого і знову розбитого ліцею під Харковом замовили укриття за 145 млн грн за завищеними цінами.

Раніше на Харківщині під час розслідувань виявили кілька корупційних оборудок, внаслідок яких держава зазнала збитків на суму близько 9 млн грн.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині оголосили торги на будівництво трьох протирадіаційних укриттів у школах очікуваною вартістю понад 100 млн грн кожне. І будівництво квадратного метра двох із них вдвічі дорожче від інших областей.