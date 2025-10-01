БЕБ змусило будівельну компанію повернути державі майже 5 мільйонів гривень

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування 4,9 млн грн збитків завданих державному бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

"Слідством встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи компанії, яка спеціалізується на будівництві житлових та нежитлових будівель, умисно ухилялась від сплати податку на додану вартість (ПДВ)", – говориться у повідомленні.

Завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі, інформує БЕБ.

Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Київській області.

"Особі, що відповідальна за здійснення фінансових операцій товариства, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ухилення від сплати податків, зборів", – додають у БЕБ.

Сума завданих державі збитків у розмірі 4,9 млн грн підтверджена висновком судово-економічної експертизи.

"Кошти вже сплачено до бюджету, а кримінальне провадження відносно підозрюваного скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності", – говориться у повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Київської обласної прокуратури.

