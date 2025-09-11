БЕБ викрило схему заволодіння 5 мільйонів на ремонті свердловин

Детективи Бюро економічної безпеки викрили керівників приватного підприємства та посадовця газовидобувної компанії у незаконному заволодінні понад 5 млн грн державних коштів під час капітального ремонту свердловин у Полтавському районі.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Для супервайзингового супроводу ремонту свердловин газовидобувна компанія залучила приватне підприємство через публічну закупівлю.

Основною умовою для надання послуги була наявність у виконавця кваліфікованих співробітників із чинними сертифікатами International Well Control Forum (наявність сертифікату означає, що фахівець навчений реагувати на аварійні ситуації, пов’язані з тиском у свердловині, і може гарантувати безпеку робіт).

Приватне підприємство подало документи про наявність таких працівників і отримало замовлення.

Однак, як встановило слідство, сертифікованих співробітників у компанії не було. Це знав і посадовець газовидобувної компанії, який сприяв укладенню договору та підписанню актів про нібито надані послуги.

У результаті за сприяння посадовця газовидобувної компанії з бюджету було незаконно перераховано понад 5 млн грн.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершило досудове розслідування щодо посадовців АТ "Полтаваобленерго", які організували схему з ухилення від сплати податку на прибуток підприємства у розмірі 49,5 мільйонів грн.