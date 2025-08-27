Українська правда
Рахункова палата назвала ризики виконання держбюджету

Андрій Муравський — 27 серпня, 13:32
Рахункова палата назвала ризики виконання держбюджету
Рахункова палата оприлюднила висновок про результати аналізу виконання Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" у першому півріччі.

Про це повідомляється на сайті Рахункової палати України.

За результатами аналізу аудитори засвідчили зростання валового внутрішнього продукту та надходжень держбюджету, говориться у повідомленні.

Водночас за результатами аналізу економічного розвитку аудиторами встановлено ризики подальшої втрати експортних надходжень, збільшення імпорту товарів, а також зростання від’ємного сальдо торговельного балансу та збільшення інфляції через більш швидке підвищення цін виробників порівняно з індексом споживчих цін тощо.

Стійкості та наповненню державного бюджету в проаналізований період сприяла підтримка міжнародних партнерів та фінансових організацій, обсяг якої, порівняно з першим півріччям 2024 року, зріс на 56 % – до 865 млрд гривень.

Водночас 5 млрд євро допомоги недоотримано через порушення термінів чи неповне виконання зобов’язань за програмою Ukraine Facility та Міжнародного валютного фонду, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Обсяг непокритої міжнародними партнерами потреби державного бюджету на 2026 рік вдалося скоротити вдвічі: наразі вона становить близько 10 млрд дол., хоча ще декілька місяців тому оцінювалася у 19 млрд дол.

Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету. Додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших НЕвійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн).

Раніше бюджетний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроект 13439-3 щодо змін до державного бюджету-2025 в другому читанні.

Також повідомлялося, що законопроєкт 13439-3 передбачає вилучення з дохідної частини столичного бюджету 10% надходжень податку на прибуток.

Раніше Підласа повідомила, що у рамках Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine Україна отримала від країн G7 $18,8 млрд, а до кінця року має отримати $39 млрд.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз отримав третій трансфер надзвичайних доходів з заморожених активів Центрального банку Росії у розмірі 1,6 млрд євро, 95% – понад 1,5 млрд – з якого буде направлено на виплату кредитів Україною.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує 65 мільярдів доларів на рік для покриття дефіциту бюджету та оборонного виробництва.

