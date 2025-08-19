Українська правда
Рада голосуватиме за вилучення 8 мільярдів з бюджету Києва вже на цьому тижні

Андрій Муравський — 19 серпня, 16:28
Верховна Рада вже цього тижня голосуватиме за законопроект про внесення змін до держбюджету, яким передбачається вилучення з бюджету Києва 8 мільярдів гривень.

Про це з посиланням на власні джерела пише сайт 360ua.

Законопроєкт 13439-3 передбачає вилучення з дохідної частини столичного бюджету 10% надходжень податку на прибуток.

"Як зазначає джерело, наразі "на підтримку законопроекту вдалось зібрати 240 голосів народних депутатів, питання тільки в тому, на які цілі будуть направлені ці 8 мільярдів гривень столичного бюджету", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроект 13439-3 щодо змін до державного бюджету-2025 в другому читанні.

"Додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших НЕвійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн)", – розповіла голова комітету Роксолана Підласа.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що український бюджет потребуватиме 45 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для фінансування боргів.

