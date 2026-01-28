АРМА досі не прийняло в управління всі арештовані активи – аудитори

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управліннями активами досі не прийняло в управління усі активи, якими має управляти за рішенням судів.

Про це повідомляє Рахункова палата.

Рахункова палата здійснила моніторинг виконання рекомендацій, наданих за результатами аудиту відповідності використання коштів державного бюджету та управління активами АРМА.

"Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управліннями активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) провело повну інвентаризацію ухвал судів, щодо передачі активів в його управління, однак досі не прийняло в управління усі ці активи", – говориться у повідомленні.

Раніше аудитори встановили низку недоліків, що заважають ефективному управлінню арештованими активами та їх збереженню. Зокрема, окремі активи не взяли на облік, а інші не відображаються у бухгалтерському обліку АРМА.

Щоб усунути ці недоліки Рахункова палата надала Агентству низку рекомендацій.

У відповідь АРМА поінформувало, зокрема, про оновлення положення про Єдиний держреєстр арештованих активів, визначення результативних показників діяльності та підготовку проєків актів уряду щодо методики визначення можливості здійснення управління активами й порядку відбору управителів простих і складних активів та порядку здійснення контролю за ефективністю управління.

Водночас п'ять рекомендацій АРМА не виконано у визначений термін, зазначає нині Рахункова палата.

Ідеться про рекомендації щодо забезпечення повного прийняття в управління активів, передбачених рішеннями судів, та їх подальшого ефективного управління та щодо врегулювання взаємодії АРМА з органами прокуратури та органами досудового розслідування.

А також щодо удосконалення порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами та встановлення чітких та прозорих критеріїв оцінки ефективності управління активами та збереження їх економічної вартості;

Не виконані рекомандації щодо доопрацювання Єдиного державного реєстру активів і впровадження "Системи менеджменту активів АРМА" для автоматизації обліку активів та щодо доступу АРМА до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за рішенням уряду координування Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) передано до премʼєр-міністра.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив прем'єр-міністерці ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит АРМА та ФДМУ.