Бюджетний комітет рекомендує Раді ухвалити зміни до бюджету: які саме

Бюджетний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроект 13439-3 щодо змін до державного бюджету-2025 в другому читанні.

Про це у Facebook написала голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

"Тепер він стосується переважно невійськових видатків. Верховна Рада розгляне цей проект закону наступного тижня", – зазначила вона.

Підласа перерахувала деякі основні статті, на які пропонується збільшити видатки. Зокрема, резервний фонд (непередбачувані військові і гуманітарні видатки) запропоновано збільшити на 25,7 млрд грн.

Плюс 4,3 млрд грн для Мінцифри, з яких 1,4 млрд грн - нова програма Мінцифри для закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах. 2,8 млрд грн передбачено на гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech.

Додаткові 4,6 млрд грн підуть харчування учнів початкових класів в УСІХ областях та 5-11 класів на прифронтових територіях, а +3,2 млрд грн – на закупівлю лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо

"Тут також врахували правку Ростислава Тістика - про виділення коштів на лікування дітей з м'язовою дистрофією Дюшена", – зауважила Підласа.

Ще 1,5 млрд грн складе субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей, і один з таких скоро відкриється в Черкасах, зазначила голова бюджетного комітету.

Додаткові 1,2 млрд грн спрямують на підтримку ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці),

"Окремо передбачили рішення для підтримки ВПО, і 1 млрд грн перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО. Також передбачена можливість використання ОМСами вільних залишків коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО", – говориться у повідомленні.

"Ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших НЕвійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн)", – розповіла Підласа.

Вона також нагадує, що невійськові видатки фінансуються коштом міжнародних партнерів і ці гроші (окрім гранту від Великобританії) поки що не можна спрямовувати на потреби оборони.

Нагадаємо:

Раніше Підласа повідомила, що у рамках Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine Україна отримала від країн G7 $18,8 млрд, а до кінця року має отримати $39 млрд.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз отримав третій трансфер надзвичайних доходів з заморожених активів Центрального банку Росії у розмірі 1,6 млрд євро, 95% – понад 1,5 млрд – з якого буде направлено на виплату кредитів Україною.